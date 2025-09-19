AstraZeneca présente des résultats concluants contre la neuromyélite optique

AstraZeneca fait savoir que Alexion, son entité dédiée aux maladies rares, présentera lors du congrès ECTRIMS 2025 (24-26 septembre à Barcelone), les résultats finaux d'une étude de phase III portant sur le traitement de la NMOSD, soit la neuromyélite optique.



Le suivi à 170,3 semaines montre zéro rechute chez les patients adultes traités par Ultomiris (ravulizumab), confirmant un bénéfice clinique durable.

Les données indiquent également une amélioration ou une stabilité clinique pour la majorité des patients et une réduction du recours aux traitements immunosuppresseurs. Le profil de sécurité reste conforme aux analyses précédentes.



Des données en vie réelle confirment une forte réduction du taux annualisé de rechute avec Ultomiris et Soliris, y compris chez des patients venant de rituximab.



Par ailleurs, une étude japonaise montre que 10 patients sur 11 restés sous Ultomiris plus de six mois après échec au satralizumab n'ont présenté aucune rechute. Le recours aux immunosuppresseurs a été réduit et des marqueurs inflammatoires ont évolué favorablement.