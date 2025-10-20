AstraZeneca présente des 'résultats majeurs' pour Datroway dans le cancer du sein

AstraZeneca annonce que Datroway (datopotamab deruxtecan), développé avec Daiichi Sankyo, a démontré une amélioration significative de la survie globale et sans progression face à la chimiothérapie en traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif métastatique chez les patientes non éligibles à l'immunothérapie.



En effet, un essai de phase III a montré un gain médian de 5 mois de survie globale (23,7 mois vs 18,7 mois) et une réduction de 43% du risque de progression ou de décès (de 10,8 mois vs 5,6 mois).



Selon Rebecca Dent, professeure et investigatrice principale, le traitement a 'prolongé significativement la vie des patientes et presque doublé leur temps sans progression'.



AstraZeneca estime que ces résultats ouvrent la voie à une alternative à la chimiothérapie en première ligne et renforcent le potentiel du Datroway dans des associations thérapeutiques à venir.