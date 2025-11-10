AstraZeneca présente des résultats positifs pour baxdrostat dans l'hypertension

AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a atteint son objectif principal, montrant une réduction moyenne de 14,0 mmHg de la pression artérielle systolique ambulatoire sur 24 heures par rapport au placebo après 12 semaines. Le traitement par baxdrostat 2 mg, en complément du standard de soins, a également entraîné des baisses significatives de la pression nocturne (-13,9 mmHg) et de la pression assise (-10,3 mmHg).



71% des patients traités ont atteint une pression inférieure à 130 mmHg, contre 17% sous placebo. Le profil de tolérance s'est révélé cohérent avec celui observé dans l'étude BaxHTN.



Selon le Dr Bryan Williams (University College London), ces résultats 'pourraient transformer la pratique clinique' pour les formes d'hypertension les plus difficiles à contrôler. Sharon Barr, vice-présidente exécutive R&D de BioPharmaceuticals, estime que ces données confirment le potentiel du baxdrostat à 'redéfinir la prise en charge des patients dont la tension reste incontrôlée malgré les thérapies existantes'.



Les résultats complets ont été présentés aux sessions scientifiques 2025 de l'American Heart Association.