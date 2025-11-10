AstraZeneca présente des résultats positifs pour baxdrostat dans l'hypertension
Publié le 10/11/2025 à 09:42
71% des patients traités ont atteint une pression inférieure à 130 mmHg, contre 17% sous placebo. Le profil de tolérance s'est révélé cohérent avec celui observé dans l'étude BaxHTN.
Selon le Dr Bryan Williams (University College London), ces résultats 'pourraient transformer la pratique clinique' pour les formes d'hypertension les plus difficiles à contrôler. Sharon Barr, vice-présidente exécutive R&D de BioPharmaceuticals, estime que ces données confirment le potentiel du baxdrostat à 'redéfinir la prise en charge des patients dont la tension reste incontrôlée malgré les thérapies existantes'.
Les résultats complets ont été présentés aux sessions scientifiques 2025 de l'American Heart Association.