AstraZeneca présente des résultats pour le cancer du sein

AstraZeneca annonce ce matin que Datroway a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie globale en tant que traitement de 1ère ligne pour les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique pour lesquelles l'immunothérapie n'était pas une option dans TROPION-Breast02.



Datroway d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo est le premier et le seul traitement à améliorer significativement la survie globale par rapport à la chimiothérapie dans cette population de patients.



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D en hématologie oncologie, AstraZeneca, a déclaré : ' TROPION-Breast02 est le seul essai à avoir montré un bénéfice en termes de survie globale dans le traitement de première ligne des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique pour lesquelles l'immunothérapie n'est pas une option'.



Ken Takeshita, responsable mondial de la R&D chez Daiichi Sankyo, a déclaré : ' Ces résultats historiques de l'étude TROPION-Breast02 renforcent notre confiance dans notre programme de développement clinique en cours pour Datroway dans le cancer du sein triple négatif et d'autres types de tumeurs'.