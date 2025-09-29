AstraZeneca et Daiichi Sankyo annoncent que leur traitement Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a montré une amélioration statistiquement 'très significative' et 'cliniquement pertinente' de la survie sans maladie invasive (IDFS) par rapport au T-DM1 dans le cadre d'un essai de phase III. L'étude portait sur des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce HER2-positif à haut risque, avec maladie résiduelle après traitement néoadjuvant.
Il s'agit du deuxième essai de phase III positif d'Enhertu dans ce segment. Les résultats globaux de survie (OS) seront analysés ultérieurement.
Susan Galbraith, vice-présidente exécutive R&D oncologie-hématologie d'AstraZeneca, souligne qu'Enhertu 'délivre des résultats supérieurs, indiquant qu'il pourrait être une meilleure option que le T-DM1 dans cette population'. Ken Takeshita, directeur mondial R&D de Daiichi Sankyo, ajoute que ces résultats 'offrent une nouvelle approche thérapeutique potentielle dans un contexte à visée curative'.
Le profil de tolérance est resté conforme aux données connues. Les résultats seront présentés au congrès ESMO 2025 et transmis aux autorités réglementaires.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (94,2%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (39,8%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (24,4%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,6%) et autres (21,2% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (5,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (8,8%), Europe (21,6%), Etats-Unis (40,3%), Amériques (5,9%) et Afrique-Asie-Australie (23,4%).
