AstraZeneca présente des résultats prometteurs contre le cancer du sein

AstraZeneca et Daiichi Sankyo annoncent que leur traitement Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a montré une amélioration statistiquement 'très significative' et 'cliniquement pertinente' de la survie sans maladie invasive (IDFS) par rapport au T-DM1 dans le cadre d'un essai de phase III. L'étude portait sur des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce HER2-positif à haut risque, avec maladie résiduelle après traitement néoadjuvant.



Il s'agit du deuxième essai de phase III positif d'Enhertu dans ce segment. Les résultats globaux de survie (OS) seront analysés ultérieurement.



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive R&D oncologie-hématologie d'AstraZeneca, souligne qu'Enhertu 'délivre des résultats supérieurs, indiquant qu'il pourrait être une meilleure option que le T-DM1 dans cette population'. Ken Takeshita, directeur mondial R&D de Daiichi Sankyo, ajoute que ces résultats 'offrent une nouvelle approche thérapeutique potentielle dans un contexte à visée curative'.



Le profil de tolérance est resté conforme aux données connues. Les résultats seront présentés au congrès ESMO 2025 et transmis aux autorités réglementaires.