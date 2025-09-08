AstraZeneca présente des résultats prometteurs en cancérologie du poumon

AstraZeneca indique que son essai de phase III nommé 'FLAURA2' a démontré que le Tagrisso (osimertinib), associé au pemetrexed et à une chimiothérapie à base de platine, avait engendré un bénéfice significatif en survie globale (OS) chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) porteurs de mutations EGFR en 1ère ligne. Le schéma combiné affiche une médiane de survie de 47,5 mois contre 37,6 mois pour Tagrisso seul, soit une réduction du risque de décès de 23%. À trois ans, 63,1% des patients traités par la combinaison étaient en vie contre 50,9% sous monothérapie ; à quatre ans, 49,1% contre 40,8%. Les bénéfices étaient cohérents dans tous les sous-groupes préspécifiés. Le Dr David Planchard, investigateur principal, souligne que ces résultats 'montrent qu'il est possible d'allonger la survie tout en préservant la qualité de vie'. Selon Susan Galbraith, EVP d'AstraZeneca, ces données établissent un 'nouveau standard de survie' en 1ère ligne du NSCLC EGFR-muté.