AstraZeneca présente les résultats d'un essai pour le traitement du lupus érythémateux systémique

AstraZeneca annonce que les résultats complets positifs de l'essai de phase III sur la tulipe SC ont montré que l'administration sous-cutanée (SC) de Saphnelo (anifrolumab) a démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement significative de l'activité de la maladie par rapport au placebo chez les patients atteints de lupus érythémateux systémique (LES).



Le SLES est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les tissus sains du corps. Il s'agit d'une maladie chronique et complexe avec diverses manifestations cliniques qui peuvent affecter de nombreux organes.



Dans l'analyse complète TULIP-SC, 56,2 % des patients ayant reçu Saphnelo ont obtenu une réduction de l'activité de la maladie à la semaine 52 contre 37,1 % ayant reçu un placebo, mesuré par le British Isles Lupus Assessment Group Composite Lupus Assessment Assessment (BICLA).



Les patients atteints de LES présentent un risque plus élevé de décès précoce et environ 50 % présentent des lésions irréversibles aux organes dans les cinq ans suivant le diagnostic en raison de l'activité de la maladie et de l'utilisation chronique de corticostéroïdes oraux (SOC).



Susan Manzi, MD, MPH, présidente de l'Allegheny Health Network (AHN) Medicine Institute, directrice du Centre d'excellence du lupus à l'Institut d'auto-immunité de l'AHN et chercheuse principale de l'essai TULIP-SC, a déclaré : " Ces résultats significatifs de l'essai TULIP-SC donnent confiance que l'efficacité et les taux de rémission définis par DORIS que nous avons observés avec l'anifrolumab peuvent être atteints dans une nouvelle administration sous-cutanée. permettant à encore plus de patients de bénéficier de ce traitement efficace. "



Sharon Barr, vice-présidente exécutive de la R&D BioPharmaceutiques chez AstraZeneca, a déclaré : " Les résultats de TULIP-SC s'appuient sur un corpus de preuves convaincantes concernant Saphnelo, qui a permis aux patients d'atteindre la rémission et de réduire significativement la dépendance aux corticostéroïdes oraux - renforçant ainsi notre ambition de transformer les soins du lupus. "

