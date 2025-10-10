AstraZeneca réalise un investissement de 4,5 Mds$ en Virginie

AstraZeneca annonce un investissement de 4,5 milliards de dollars dans sa nouvelle usine de fabrication en Virginie.



Cet investissement permettra de soutenir la capacité de fabrication d'une gamme plus large de médicaments, y compris les traitements contre le cancer.



La nouvelle installation sera située à Rivanna Futures, dans le comté d'Albemarle. Elle devrait créer environ 3 600 emplois directs et indirects.



Les travaux commenceront immédiatement et l'installation devrait être opérationnelle dans les quatre à cinq prochaines années.



Pascal Soriot, président-directeur général d'AstraZeneca, a déclaré : ' . Cette nouvelle installation créera des milliers d'emplois et renforcera la sécurité nationale et la souveraineté sanitaire de l'Amérique'.