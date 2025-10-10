AstraZeneca annonce un investissement de 4,5 milliards de dollars dans sa nouvelle usine de fabrication en Virginie.
Cet investissement permettra de soutenir la capacité de fabrication d'une gamme plus large de médicaments, y compris les traitements contre le cancer.
La nouvelle installation sera située à Rivanna Futures, dans le comté d'Albemarle. Elle devrait créer environ 3 600 emplois directs et indirects.
Les travaux commenceront immédiatement et l'installation devrait être opérationnelle dans les quatre à cinq prochaines années.
Pascal Soriot, président-directeur général d'AstraZeneca, a déclaré : ' . Cette nouvelle installation créera des milliers d'emplois et renforcera la sécurité nationale et la souveraineté sanitaire de l'Amérique'.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (94,2%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (39,8%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (24,4%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,6%) et autres (21,2% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (5,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (8,8%), Europe (21,6%), Etats-Unis (40,3%), Amériques (5,9%) et Afrique-Asie-Australie (23,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.