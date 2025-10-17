AstraZeneca réduit le risque de récidive dans le cancer de la vessie grâce à Imfinzi











AstraZeneca annonce que son traitement Imfinzi (durvalumab), ajouté pendant un an à la thérapie d'induction et de maintenance par le Bacillus Calmette-Guérin (BCG), a réduit de 32% le risque de récidive ou de décès chez des patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif à haut risque, selon les résultats de l'essai de phase III POTOMAC.



Avec un suivi médian de plus de 5 ans, 87% des patients traités par le régime Imfinzi étaient vivants et sans maladie à deux ans, contre 82% dans le bras témoin. Aucun impact négatif sur la survie globale n'a été observé.



Maria De Santis, investigatrice principale, a souligné que cette combinaison permet à davantage de patients de rester sans récidive et d'éviter des interventions lourdes comme la cystectomie.



Selon Susan Galbraith, vice-présidente exécutive R&D Oncologie-Hématologie, ces résultats confirment le potentiel d'Imfinzi à transformer la prise en charge du cancer de la vessie à un stade précoce.



















