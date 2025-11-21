Le groupe pharmaceutique AstraZeneca va investir 2 milliards de dollars pour accroître ses capacités de production sur le sol américain, dans le cadre d’un plan stratégique de 50 milliards déployé d’ici 2030. Ce nouvel engagement vise à étendre le site de Frederick, dans le Maryland, spécialisé dans les médicaments biologiques, et à construire une nouvelle unité à Gaithersburg, destinée au développement clinique de traitements expérimentaux. Ces projets soutiendront 2 600 emplois dans l’État, dont 300 hautement qualifiés.

Cette initiative s’aligne sur les attentes de l’administration Trump, qui appelle à une relocalisation de la production pharmaceutique aux États-Unis, afin de réduire la dépendance aux importations. L’usine de Frederick doublera presque sa capacité et accueillera pour la première fois la fabrication de traitements issus du portefeuille des maladies rares d’AstraZeneca. À Gaithersburg, la future installation sera opérationnelle en 2029 et générera 100 emplois directs supplémentaires, tout en maintenant 400 postes existants.

Ce projet marque la quatrième étape de l’expansion industrielle d’AstraZeneca aux États-Unis, après des investissements à Rockville, en Virginie et au Texas. Le PDG Pascal Soriot entend ainsi répondre aux impératifs politiques américains tout en consolidant la présence du groupe sur ce marché, à travers une cotation complète à New York et des engagements sur les prix des médicaments.