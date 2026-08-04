AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik) prend 2,7% à 142,3 euros, à la suite du point d'activité du fabricant autrichien de circuits imprimés au titre de son 1er trimestre 2026-2027 (clos fin juin), dont il ressort un BPA positif de 0,93 EUR, contre une perte de 1,55 EUR par action un an auparavant.
La société, basée à Leoben (Styrie), a vu son EBITDA grimper de 134% pour atteindre 165 MEUR, dépassant ainsi de 2,5% le consensus et portant la marge correspondante en hausse de 0,7 point à 30,1%, pour des revenus en croissance de 38% à 549 MEUR, à comparer à un consensus de 547 MEUR.
"Nous avons eu un début de nouvelle année financière très réussi. Contrairement aux années précédentes, tous les indicateurs clés de performance sont positifs et soulignent la force de notre stratégie", met en avant Michael Mertin, le CEO d'AT&S.
Sur cette base, AT&S a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026-2027, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de 45% à 55%, une marge d'EBITDA de 32% à 37%, des CAPEX de 1 MdEUR à 1,2 MdEUR et un free cash-flow positif.
"Si certains pouvaient s'attendre à des révisions à la hausse, il convient de noter que le meilleur de la trajectoire de résultats d'AT&S reste à venir", estime Oddo BHF, rappelant que, selon le groupe, "la vigueur de la demande se poursuit et que ses capacités de production continuent de monter en puissance comme prévu."
Le bureau d'études considère également que "les hausses de prix et les nouveaux accords à long terme (LTA) monteront en puissance au cours des prochains trimestres, la signature de nouveaux contrats demeurant également possible" selon lui.
"Toutefois, avec un ratio cours/bénéfice (PER) de 18 fois fondé sur les estimations pour 2028, nous estimons qu'AT&S est valorisée de manière appropriée", juge cependant l'analyste, qui maintient une opinion "neutre" et un objectif de cours de 160 EUR.
"Le risque de financement a été considérablement réduit, mais le profil de l'entreprise reste cyclique (risque de surcapacité à moyen terme) et exposé à des évolutions technologiques susceptibles de compromettre ses parts de marché à long terme", prévient-il en outre.
Michael Mertin is President & Chief Executive Officer at AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG since 2025. Holds the position of Chairman at Precision Engineering International Ltd. and Fraunhofer Institute for Applied Optics & Precision Engineering. Director at Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex since 2013. Member of the University Council at Technische Universität Ilmenau. Vice President-Technology & Processes at Carl Zeiss Vision, Inc. since 2013. President of Photonics21 since 2012. Member of the Management Board at SPECTARIS - Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik. Member of the Main Board at Vdma Productronic Association. Vice President-Economic Council at Christlich Demokratische Union Deutschlands. Former Chief Executive Officer & Chairman-Executive Board at Jenoptik AG in 2012. Deputy Chairman-Supervisory Board at Nikon SLM Solutions AG in 2019. Member of the Supervisory Board at CeramTec GmbH. Completed undergraduate degree at RWTH Aachen University in 1992.
AT&S - Austria Technologie & Systemtechnik est le leader européen de la fabrication et de la commercialisation de cartes de circuits imprimés. Le CA par marché se répartit comme suit :
- appareils et supports mobiles (56,6%) ;
- équipements industriels, médicaux et automobiles (43,4%).
A fin mars 2025, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Autriche (2), en Chine (2), en Malaisie et en Inde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Autriche (0,8%), Allemagne (8,9%), Europe (6,3%), Amériques (77,1%), Chine (1,4%) et Asie (5,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.