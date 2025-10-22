AT&T affiche un BPA stable au 3e trimestre

AT&T publie un BPA ajusté de 0,54 dollar au titre du troisième trimestre 2025, en ligne avec les attentes des analystes et stable en comparaison annuelle, et un EBITDA ajusté de 11,9 milliards, contre 11,6 MdsUSD au même trimestre en 2024.



A 30,7 MdsUSD, ses revenus se sont accrus de 1,6%, une progression qui s'explique par la hausse des revenus en mobilité, en services filaires grand public et au Mexique, en partie contrebalancée par une baisse des services filaires entreprises.



'Nous avons mis en place les éléments clés pour offrir à nos clients la meilleure expérience de connectivité du secteur et sommes en train de gagner la course pour être à la tête de la convergence', commente son PDG John Stankey.



'Nous continuons de gagner des clients très rentables qui choisissent AT&T pour tous leurs besoins de connectivité sur les réseaux sans fil et de fibre optique les plus rapides et les plus importants du pays', poursuit-il.



AT&T se dit ainsi en bonne voie pour ses objectifs confirmés pour 2025, dont un BPA ajusté dans le haut de la fourchette de 1,97 à 2,07 USD, une croissance de l'EBITDA ajusté de 3% ou plus, et une hausse des revenus des services 'à un seul chiffre bas'.