AT&T booste sa 5G avec le déploiement express du spectre EchoStar

AT&T annonce avoir déployé en un temps record le spectre mid-band de 3,45 GHz acquis auprès d'EchoStar, désormais opérationnel sur près de 23 000 sites et améliorant jusqu'à 80% les vitesses de téléchargement 5G dans plus de 5300 villes à travers 48 États américains. Cette intégration renforce la capacité du réseau et soutient la stratégie de croissance en abonnements convergés combinant 5G mobile et internet fixe.



L'opération doit également permettre de réduire les investissements futurs en limitant la construction de nouveaux sites. Jeff McElfresh, directeur des opérations, souligne que ce déploiement 'donne le runway pour étendre AT&T Internet Air et ajouter encore plus de vitesse au service 5G'.



AT&T assure que les utilisateurs constatent déjà des gains de performance, y compris pour FirstNet, le réseau dédié aux services de secours. L'ajout de ce spectre complète un portefeuille équilibré de fréquences et consolide la position compétitive d'AT&T dans la connectivité hautes performances.