AT&T booste sa 5G avec le déploiement express du spectre EchoStar
Publié le 17/11/2025 à 13:03
L'opération doit également permettre de réduire les investissements futurs en limitant la construction de nouveaux sites. Jeff McElfresh, directeur des opérations, souligne que ce déploiement 'donne le runway pour étendre AT&T Internet Air et ajouter encore plus de vitesse au service 5G'.
AT&T assure que les utilisateurs constatent déjà des gains de performance, y compris pour FirstNet, le réseau dédié aux services de secours. L'ajout de ce spectre complète un portefeuille équilibré de fréquences et consolide la position compétitive d'AT&T dans la connectivité hautes performances.