AT&T boucle le rachat des fréquences d'EchoStar pour 23 milliards de dollars
L'opérateur télécoms, dont l'action progresse de 0,41% en avant-Bourse, a annoncé avoir finalisé l'acquisition des licences de fréquences sans fil d'EchoStar pour 23 milliards de dollars, conformément à l'accord conclu en août 2025
Cette opération permet à l'opérateur américain de renforcer significativement ses capacités réseau en intégrant près de 50 MHz de fréquences en bandes basses et moyennes, couvrant l'essentiel du territoire américain.
Le portefeuille acquis comprend notamment 30 MHz de fréquences nationales dans la bande 3,45 GHz ainsi qu'environ 20 MHz de fréquences nationales dans la bande 600 MHz, des actifs stratégiques qui viendront soutenir le développement et l'amélioration de son réseau mobile aux Etats-Unis.
AT&T Inc. figure parmi les principaux opérateurs de télécommunications américains. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- prestations de téléphonie mobile ;
- prestations de téléphonie fixe et de services câbles : prestations de téléphonie locale et de téléphonie longue distance. Le groupe propose également des prestations d'accès à Internet à haut débit, de messagerie et de télévision par satellite.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (80,5%) et ventes d'équipements (19,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (95,7%), Mexique (3,5%), Europe (0,3%), Asie -Pacifique (0,3%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.