AT&T boucle le rachat des fréquences d'EchoStar pour 23 milliards de dollars

L'opérateur télécoms, dont l'action progresse de 0,41% en avant-Bourse, a annoncé avoir finalisé l'acquisition des licences de fréquences sans fil d'EchoStar pour 23 milliards de dollars, conformément à l'accord conclu en août 2025

Cette opération permet à l'opérateur américain de renforcer significativement ses capacités réseau en intégrant près de 50 MHz de fréquences en bandes basses et moyennes, couvrant l'essentiel du territoire américain.



Le portefeuille acquis comprend notamment 30 MHz de fréquences nationales dans la bande 3,45 GHz ainsi qu'environ 20 MHz de fréquences nationales dans la bande 600 MHz, des actifs stratégiques qui viendront soutenir le développement et l'amélioration de son réseau mobile aux Etats-Unis.