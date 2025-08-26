AT&T : rachat de licences de spectre à EchoStar

AT&T annonce un accord pour racheter à EchoStar certaines licences de spectre sans fil, pour un montant total d'environ 23 milliards de dollars sous réserve de certains ajustements, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.



Il acquerra environ 50 MHz de spectre à bande basse et moyenne, couvrant pratiquement tous les marchés des États-Unis et le positionnant pour 'maintenir son leadership à long terme dans la connectivité avancée à travers la 5G et la fibre'.



La transaction alimentera une croissance à long terme améliorée et efficace en capital en accélérant la capacité d'AT&T à gagner des abonnés convergents avec des services sans fil 5G et Internet résidentiels dans un plus grand nombre de lieux.



AT&T et EchoStar ont également convenu d'améliorer leur entente de services de réseau de gros à long terme, permettant à EchoStar d'opérer en tant qu'opérateur de réseau mobile hybride fournissant des services sans fil sous la marque Boost Mobile.