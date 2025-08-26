AT&T a annoncé l’acquisition de licences de spectre sans fil détenues par EchoStar pour un montant de 23 milliards de dollars. Cette opération, qui couvre plus de 400 zones de marché aux États-Unis, vise à consolider le réseau mobile de l’opérateur dans un secteur où la concurrence avec T-Mobile et Verizon reste intense. Les fréquences achetées concernent les bandes basses et intermédiaires, essentielles pour la 5G et les services mobiles.

L’accord met un terme à plusieurs mois de tensions autour de l’avenir de ces licences. La FCC enquêtait sur le respect par EchoStar de ses obligations de déploiement et envisageait de révoquer certains droits. Sous l’impulsion du président Donald Trump, une réunion avait eu lieu en juin entre le patron d’EchoStar, Charlie Ergen, et le régulateur Brendan Carr pour trouver une solution. La vente assure désormais une stabilité financière à EchoStar et clarifie sa position réglementaire.

À l’annonce de la transaction, l’action EchoStar a bondi de plus de 70% à l’ouverture, tandis qu’AT&T a perdu près de 1%. L’opérateur financera l’acquisition grâce à sa trésorerie et à de nouveaux emprunts. En parallèle, Boost Mobile, filiale d’EchoStar, poursuivra ses activités en tant qu’opérateur virtuel en s’appuyant sur le réseau d’AT&T. Cette opération s’ajoute à d’autres mouvements stratégiques récents, notamment le rachat des activités grand public de fibre optique de Lumen Technologies pour 5,75 milliards de dollars, qui doit soutenir l’ambition d’AT&T de proposer des offres combinant fibre et mobile.