AT&T va investir 19 MdsUSD en Californie d'ici à 2030

AT&T annonce s'engager à investir 19 MdsUSD en Californie d'ici à 2030 afin de connecter davantage de Californiens à son réseau, et d'offrir des produits supérieurs pour répondre aux besoins de ses clients en matière de connectivité rapide et fiable lors de la transition des réseaux en cuivre vieillissants de l'État.

Le groupe prend ainsi son plus important engagement en matière d'investissements dans les infrastructures de l'État et investira 3 MdsUSD supplémentaires au cours des cinq prochaines années (2026-2030) par rapport aux cinq précédentes (2021-2025), portant à 35 MdsUSD le montant investi sur 10 ans dans le réseau californien.



L'opérateur télécoms prévoit d'apporter la fibre à au moins 4 millions de foyers et d'entreprises supplémentaires et de renforcer sa couverture sans fil avec plus de 1 200 nouvelles stations mobiles à travers la Californie d'ici à 2030.



"Associé à une politique fédérale intelligente de modernisation, nous renforçons et modernisons notre réseau, embauchons des centaines de techniciens à travers l'État et investissons dans les communautés californiennes", ajoute le groupe.



Dans le cadre de ce processus visant à faire migrer ses clients de certaines régions de Californie vers des services fibre et sans fil, et à mettre fin aux services reposant sur le cuivre, peu économes en énergie, le groupe précise qu'aucun client ne sera privé d'accès au téléphone ou au service 911.