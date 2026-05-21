Le groupe prend ainsi son plus important engagement en matière d'investissements dans les infrastructures de l'État et investira 3 MdsUSD supplémentaires au cours des cinq prochaines années (2026-2030) par rapport aux cinq précédentes (2021-2025), portant à 35 MdsUSD le montant investi sur 10 ans dans le réseau californien.

L'opérateur télécoms prévoit d'apporter la fibre à au moins 4 millions de foyers et d'entreprises supplémentaires et de renforcer sa couverture sans fil avec plus de 1 200 nouvelles stations mobiles à travers la Californie d'ici à 2030.

"Associé à une politique fédérale intelligente de modernisation, nous renforçons et modernisons notre réseau, embauchons des centaines de techniciens à travers l'État et investissons dans les communautés californiennes", ajoute le groupe.

Dans le cadre de ce processus visant à faire migrer ses clients de certaines régions de Californie vers des services fibre et sans fil, et à mettre fin aux services reposant sur le cuivre, peu économes en énergie, le groupe précise qu'aucun client ne sera privé d'accès au téléphone ou au service 911.