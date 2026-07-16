Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, en progression de 29% par rapport à la même période de l'an dernier. A données comparables, la croissance atteint 34%.
Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus s'établissent en hausse de 20%, soit 25 % à données comparables, témoignant d'une demande soutenue pour les solutions développées par l'entreprise.
Cette performance intervient dans un contexte de profondes mutations du marché de la diffusion vidéo. Plusieurs grands acteurs du secteur poursuivent actuellement des opérations de restructuration et d'intégration, destinées à rationaliser leurs activités et à renforcer leur compétitivité.
Face à cette recomposition, Ateme estime disposer d'atouts différenciants. Le groupe met en avant son agilité, son expertise technologique et sa capacité d'innovation pour répondre à l'évolution rapide des besoins des diffuseurs, opérateurs télécoms et plateformes de streaming.
L'entreprise entend poursuivre le développement de solutions de traitement et de diffusion vidéo toujours plus performantes, flexibles et adaptées aux nouveaux usages, dans un marché porté par la montée en puissance des contenus vidéo, du streaming et des applications liées à l'intelligence artificielle.
Les investisseurs devront désormais patienter jusqu'au 10 septembre prochain, date à laquelle Ateme dévoilera ses résultats semestriels complets.
Ateme est spécialisé dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo. Les produits sont destinés à faciliter et à accélérer la diffusion des flux vidéo en direct ou à la demande. Le groupe propose des encodeurs et des décodeurs électroniques supportant les formats Définition Standard (SD) et Haute Définition (HD) et les standards de compression MPEG-2 et MPEG-4/AVC, des transcodeurs distribuant des vidéos pour les usages multi-écrans et des multiplexeurs rassemblant plusieurs chaînes TV dans des systèmes de diffusion satellite ou câble.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (39,5%), Etats-Unis et Canada (29,7%), Amérique latine (10,7%) et Asie-Pacifique (14,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.