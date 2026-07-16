Ateme accélère sa croissance au premier semestre

Le spécialiste de la diffusion vidéo a enregistré une nette accélération de son activité au deuxième trimestre, confirmant la dynamique amorcée depuis le début de l'année.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, en progression de 29% par rapport à la même période de l'an dernier. A données comparables, la croissance atteint 34%.



Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus s'établissent en hausse de 20%, soit 25 % à données comparables, témoignant d'une demande soutenue pour les solutions développées par l'entreprise.



Cette performance intervient dans un contexte de profondes mutations du marché de la diffusion vidéo. Plusieurs grands acteurs du secteur poursuivent actuellement des opérations de restructuration et d'intégration, destinées à rationaliser leurs activités et à renforcer leur compétitivité.



Face à cette recomposition, Ateme estime disposer d'atouts différenciants. Le groupe met en avant son agilité, son expertise technologique et sa capacité d'innovation pour répondre à l'évolution rapide des besoins des diffuseurs, opérateurs télécoms et plateformes de streaming.



L'entreprise entend poursuivre le développement de solutions de traitement et de diffusion vidéo toujours plus performantes, flexibles et adaptées aux nouveaux usages, dans un marché porté par la montée en puissance des contenus vidéo, du streaming et des applications liées à l'intelligence artificielle.



Les investisseurs devront désormais patienter jusqu'au 10 septembre prochain, date à laquelle Ateme dévoilera ses résultats semestriels complets.