Atos a été sélectionné par le conseil municipal de la mairie de Madrid
Publié le 06/11/2025 à 16:04
L'objectif du projet est d'optimiser les processus administratifs, d'améliorer les services municipaux et la gestion interne, et d'offrir aux citoyens des services à valeur ajoutée plus efficaces, proactifs et personnalisés.
L'IA générative concernée par le contrat permettra le développement d'un écosystème d'agents d'intelligence artificielle capables d'aider les citoyens à mieux répondre à leurs attentes vis à vis de la mairie de Madrid.
José Miguel González Aguilera, directeur général adjoint de l'innovation et des services émergents de la mairie de Madrid, a déclaré : ' Ce projet avec Atos est une étape décisive vers une transformation digitale efficace et efficiente. '
Diego Padilla, directeur de projet, Atos Espagne, a ajouté : ' Les équipes d'Atos, mettent toute leur expérience et leur savoir-faire technologique au service d'une administration plus agile, efficace et orientée vers le citoyen. '