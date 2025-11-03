Atos a inauguré un nouveau centre de cybersécurité à Séville

Atos annonce avoir inauguré un nouveau centre d'opérations de sécurité (Modern Security Operations Center - MSOC) à Séville.



Le nouveau MSOC d'Atos offre des services avancés en matière de surveillance, d'analyse, de réponse aux incidents et de gestion de l'infrastructure technologique.



En service depuis plusieurs mois et opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, le MSOC répond à la complexité croissante des menaces et des défis technologiques.



Le MSOC développe un nouvel écosystème de cybersécurité conçu pour améliorer les capacités de prédiction, de détection et d'intervention contre les menaces avancées.



Arancha Jiménez, VP Cybersecurity, Atos Iberia, ' l'intégration des dernières innovations d'Atos, dont les agents d'IA autonomes dans les opérations SOC, représente une avancée significative. Cette technologie mise en oeuvre dans notre centre de Séville améliore l'efficacité analytique et renforce nos capacités de réponse en temps réel aux cybermenaces. '