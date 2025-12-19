Atos a signé un accord pour la vente d'Ideal GRP à MAIT Group

Atos annonce avoir signé un accord contraignant pour la vente de l'une de ses activités dans les pays nordiques, Ideal GRP, à MAIT Group.



Ideal GRP est un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits et partenaire des solutions Platinum Siemens Digital Industries Software.



L'entreprise est présente et active en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Estonie. Elle propose des services de conseil, d'intégration, de logiciels et de maintenance à de grandes entreprises des secteurs de l'industrie, de la défense, de la technologie, des médias & des télécommunications.



L'activité génère environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en Scandinavie et emploie près de 80 personnes.



Cette cession s'inscrit dans le plan de transformation 'Genesis' d'Atos Group, visant à renouer avec une trajectoire de croissance durable et une rentabilité améliorée en recentrant le groupe sur des actifs clés tels que l'IA, les solutions et services sécurisés et le cloud.