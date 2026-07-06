Les USA Games ont rassemblé des milliers d'athlètes, d'entraîneurs, de bénévoles et de soutiens venus de tout le pays, célébrant la capacité du sport à favoriser l'inclusion et à créer des opportunités pour les personnes en situation de handicap intellectuel.
Dans le cadre de son partenariat de 5 ans avec Special Olympics, Atos a fourni les mêmes services de base lors des Jeux américains que ceux ayant soutenu avec succès les Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics Turin 2025, notamment la gestion des compétitions, le traitement des données, les inscriptions sportives, les accréditations, l'intégration du timing et du score, ainsi que les services de distribution des résultats.
Des athlètes venus de tout les Etats-Unis ont concouru à de nombreuses disciplines sportives tout en participant aux cérémonies d'ouverture et de clôture, à des activités d'engagement communautaire et des compétitions sportives unifiées réunissant des athlètes avec ou sans handicap.
Atos a travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs des Special Olympics pour garantir que les services de compétition, la gestion des participants et le traitement de résultats soient impeccablement assurés tout au long des jeux USA Games.
" Il est crucial pour nous d'organiser des événements professionnels de classe mondiale qui reflètent le travail acharné, le dévouement et les réalisations de nos athlètes. Nos participants méritent le meilleur de ce que la technologie peut offrir pour soutenir des Jeux bien organisés et de haute qualité ", a déclaré Isabel Cervello, vice-présidente de la technologie, Special Olympics.
Atos Group (anciennement AtoS SE) figure parmi les 1ers groupes mondiaux de services informatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'infogérance ;
- intégration de systèmes et prestations de conseil ;
- prestations de services transactionnels : traitement des transactions électroniques de paiement, gestion des paiements à distance, développement de solutions de paiement, etc. Parallèlement, le groupe développe une activité d'externalisation des processus-métiers.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.