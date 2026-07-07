Atos achève sa stratégie de refinancement
Nouvelle étape pour Atos
Ce refinancement marque une étape importante dans la mise en oeuvre de la stratégie d'assainissement durable de la structure financière du groupe.
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ATOS : Le point bas est atteint, mais la croissance de l'activité a-t-elle été excessivement compromise ?
Le 21 avril 2026 à 11:10
Trader
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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