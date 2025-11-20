Atos choisi pour une initiative de l'ECCC

Atos annonce que sa branche Eviden a remporté auprès du European Cybersecurity Competence Center and Network (ECCC) un appel à projet pour améliorer la cyber protection et la résilience des infrastructures critiques européennes.



Cette initiative vise à 'développer une communauté forte et cohérente autour des enjeux de cybersécurité en renforçant la collaboration, le partage de connaissances et le déploiement de solutions innovantes en matière de cybersécurité à l'échelle européenne'.



Piloté par Eviden, le consortium CIPHER (Cybersecurity Intelligence, Protection and Holistic Enterprise Resilience), qui réunit 13 partenaires issus de 7 pays européens, contribuera directement à la mission de l'ECCC.



Les solutions d'Eviden seront ainsi intégrées à une plateforme de tests de sécurité collaborative permettant aux fournisseurs européens de services essentiels d'évaluer leur stratégie de résistance aux cyber menaces.