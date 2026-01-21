Atos dégage une marge légèrement supérieure à 4% en 2025

Le groupe, qui tente de redresser son activité, a enregistré une amélioration séquentielle de ses performances au quatrième trimestre. La marge et la consommation de trésorerie sont un peu plus élevées que prévu.

Atos a publié des résultats préliminaires pour l'exercice 2025, marqués par des signaux contrastés mais globalement en ligne avec son plan stratégique "Genesis". Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 8 milliards d'euros, en ligne avec les attentes du management, mais en contraction organique toujours forte. Le 4e trimestre baisse toutefois moins que le 3e côté division SBU (-9% vs -19,3% au T3).



La rentabilité s'affiche en nette amélioration. La marge opérationnelle dépasse 340 millions d'euros, représentant plus de 4% du chiffre d'affaires annuel, au-delà de l'objectif initial (mais en ligne avec les attentes du marché). En 2024, la marge était deux fois plus faible, autour de 2%. La position de liquidité s'établissait à 1,707 milliard d'euros au 31 décembre 2025, malgré une variation nette de trésorerie de -327 MEUR sur l'année. Le management souligne que ce niveau est supérieur de plus d'un milliard au seuil requis par les créanciers. Cette réserve résulte d'une gestion prudente, sans recours à l'affacturage ni à des dispositifs d'optimisation ponctuelle. AlphaValue souligne que le consensus s'attendait à un cash-flow libre de -346 MEUR, si bien que le montant de -327 MEUR est un peu meilleur que prévu.



Des entrées de commandes plus dynamiques en fin d'année



Le dynamisme commercial s'est accéléré en fin d'année, avec un ratio book-to-bill de 122% au quatrième trimestre. Ce ratio atteint 229% pour Eviden, soutenu notamment par la signature du contrat Alice Recoque dans le calcul haute performance. Pour Atos, le ratio s'établit à 106%, porté par les bonnes performances en Amérique du Nord et en Allemagne.



Alors que les objectifs pour 2026 seront communiqués le 6 mars lors de la publication des comptes audités, la direction affirme le maintien de ses ambitions financières à long terme, dans un contexte toujours marqué par des efforts de transformation et de recentrage stratégique.