Atos distingué dans l'évaluation de NelsonHall pour la GenAI

Atos annonce sa reconnaissance en tant que "Leader" dans les 4 catégories de l'évaluation NEAT 2025 de NelsonHall sur la transformation des opérations commerciales avec la GenAI (intelligence artificielle générative).

Le groupe indique ainsi être reconnu pour le développement de solutions GenAI sur mesure, la compréhension des exigences GenAI, le support GenAI pour les interactions clients et la livraison des services de processus métier (BPS).



"Cela consolide notre rôle de partenaire capable de fournir des solutions GenAI et IA agentique complètes rendues possibles en particulier par la plateforme Atos Polaris AI Platform", a déclaré Narendra Naidu, directeur global données et IA chez Atos.



La plateforme IA Atos Polaris, lancée plus tôt cette année, est un cadre indépendant du cloud et des LLM, qui accélère la conception et la mise en oeuvre de solutions GenAI, d'agents d'IA autonomes et de solutions agentiques industrielles.