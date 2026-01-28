Atos distingué dans les services de sécurité par le PAC

Atos annonce être positionné "Best in Class" dans le PAC Innovation Radar des services de cybersécurité IT/OT France 2025, rapport établi par le PAC, société européenne de conseil et d'analyse de logiciels et de services informatiques.

Dans son rapport, PAC souligne "la force du positionnement d'Atos sur le marché et l'étendue de ses services de sécurité OT qui comprennent l'audit, le conseil, les opérations et les services managés", selon le groupe français.



Il met aussi en avant sa capacité à intervenir à l'international et l'empreinte de son expertise en OT, soutenues par des centres d'opérations de sécurité dédiés aux technologies opérationnelles, un centre d'opérations de gestion des vulnérabilités et des équipes de terrain qualifiées.



"Les certifications OT d'Atos, associées à ses flux propriétaires de renseignement sur les menaces en cybersécurité informatique mis en oeuvre par ses 6 500 experts cyber, viennent renforcer son leadership dans la sécurisation des infrastructures critiques", poursuit-il.