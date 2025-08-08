Atos : distingué dans un rapport d'ISG Provider Lens

Publié le 08/08/2025 à 07:28 Zonebourse.com Partager

Atos annonce avoir été nommé Leader, pour la quatrième année consécutive, par ISG Provider Lens dans son rapport Mainframes - Services and Solutions, Europe, renforçant ainsi son positionnement sur le marché en 2025.



Il précise que ce titre de Leader a été obtenu dans quatre catégories, à savoir Services d'optimisation mainframe, Services de modernisation des applications, Mainframe as a service (MFaaS) et Opérations mainframe.



'ISG confirme l'exhaustivité de l'offre de produits et de services d'Atos, sa forte présence sur le marché et sa position concurrentielle établie, ainsi que ses capacités d'innovation', rapporte le groupe français de services informatiques.