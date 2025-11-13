Atos (Eviden) lance le supercalculateur BullSequana XH3500

Eviden, marque du groupe Atos dédiée au calcul avancé, annonce le lancement du BullSequana XH3500, un supercalculateur combinant calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA), conçu pour dépasser les capacités exascale.



Pour rappel, le terme exascale désigne une nouvelle génération de supercalculateurs capables d'effectuer au moins un exaflop, soit 10¹? opérations de calcul par seconde (un milliard de milliards).



Successeur du BullSequana XH3000, ce nouveau système offre 80% de puissance électrique et 30% de capacité de refroidissement supplémentaires par mètre carré, dans le même encombrement, améliorant ainsi la densité et l'efficacité énergétique.



Atos précise que le BullSequana XH3500 repose sur une architecture modulaire et ouverte, permettant de mixer processeurs, accélérateurs et technologies réseau selon les besoins, sans verrouillage fournisseur. Son refroidissement liquide direct de 5? génération réduit fortement la consommation énergétique et favorise la réutilisation de chaleur.



Bruno Lecointe, vice-président HPC, IA et quantique d'Eviden, souligne que cette innovation permettra de répondre aux besoins des centres de calcul et des usines d'IA tout en préparant l'arrivée du quantique.