Atos Group propose une offre intégrée de souveraineté numérique
Atos Group annonce le lancement mondial de son offre intégrée de souveraineté numérique pour les environnements réglementés et pilotés par l'IA, une "approche de bout en bout pour des actifs numériques sous le contrôle, l'autorité et la responsabilité des organisations".
Cette offre est conçue pour aider les organisations à conserver le contrôle, l'autorité et la responsabilité sur leurs données, infrastructures, applications et opérations numériques, et à gérer de façon continue les dépendances critiques, l'exposition juridictionnelle et les risques de rupture technologique.
Elle combine une expertise souveraine de bout en bout avec des capacités full stack : du conseil et de la conception jusqu'au déploiement et à l'exploitation sur le cloud, les infrastructures, la cybersécurité, les plateformes de données, l'IA, les applications et l'environnement numérique de travail.
Elle s'appuie, selon les besoins, sur une expertise et des prestations locales ainsi que des habilitations de sécurité bénéficiant de l'expertise d'Atos et d'Eviden, mais aussi sur des frameworks de cybersécurité pour la protection des données, le contrôle d'accès et la réduction des menaces.
Atos vise ainsi à "faire de la souveraineté une pratique courante : donner aux clients les moyens de gérer leurs dépendances critiques en bénéficiant d'années d'expérience dans des environnements critiques et réglementés, avec une souveraineté by design au coeur de son portefeuille d'offres".
AtoS SE figure parmi les 1ers groupes mondiaux de services informatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'infogérance ;
- intégration de systèmes et prestations de conseil ;
- prestations de services transactionnels : traitement des transactions électroniques de paiement, gestion des paiements à distance, développement de solutions de paiement, etc. Parallèlement, le groupe développe une activité d'externalisation des processus-métiers.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.