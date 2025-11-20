Atos implémente la dernière évolution d'ASAP auprès de la DGSCGC
Publié le 20/11/2025 à 10:44
La DGSCGC est chargée de la coordination et de la gestion des interventions de sécurité civile en France et à l'étranger, travaillant en étroite collaboration avec les unités militaires et civiles pour assurer une réponse rapide et efficace aux situations d'urgence.
Le système intégré ASAP permet de gérer efficacement la totalité des ressources nécessaires pour les interventions de sécurité civile, qu'il s'agisse d'incendies, de tremblements de terre, de tsunamis, ou toute autre catastrophe naturelle.
Cet outil innovant d'Atos couvre l'ensemble du processus d'intervention, depuis la réception des alertes et la planification des scenarii possibles jusqu'à la projection et le déploiement des unités sur le terrain.