Atos : inauguration de JUPITER, 'le supercalculateur le plus puissant d'Europe'

Eviden, la branche produits du Groupe Atos annonce l'inauguration du module Booster de JUPITER, 'le supercalculateur le plus puissant d'Europe'.



L'événement s'est déroulé au Centre de supercalcul de Jülich (JSC), en Allemagne.



Déjà classé comme le système de calcul haute-performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA) le plus puissant d'Europe et le quatrième plus puissant au monde, JUPITER devrait être le premier en Europe à franchir le seuil d'un milliard de milliard de calculs par seconde, une puissance équivalente à 10 millions d'ordinateurs portables connectés.



L'ensemble du système est intégré dans un centre de données modulaires, conçu et déployé par Eviden.



'La partition Booster JUPITER intègre 24 000 processeurs graphiques (GPUs) NVIDIA GH200 Grace Hopper, interconnectées avec le réseau Nvidia Quantum-2 InfiniBand spécialement optimisé pour les applications hautement parallèles telles que l'entraînement de modèles d'IA ou les simulations exigeantes sur le plan numérique' explique le groupe.



'Qu'il s'agisse d'améliorer considérablement les prévisions météorologiques extrêmes ou d'accélérer les avancées dans les domaines de la science du climat, des énergies durables, de l'IA, de la recherche quantique et de la biologie structurale, JUPITER donnera aux chercheurs, aux industries et aux organismes publics de toute l'Europe les moyens de stimuler l'innovation à une échelle sans précédent' rajoute Atos dans son communiqué.

