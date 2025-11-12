Atos lance AMOS-AI, une plateforme hybride et multicloud d'IA souveraine

Atos annonce le lancement d'Atos Managed OpenShift AI (AMOS-AI), une extension de sa plateforme PaaS dédiée au cloud hybride et multicloud, intégrant des fonctions d'automatisation et d'analyse prédictive basées sur l'intelligence artificielle.



Reposant sur Red Hat OpenShift AI, cette solution permet aux entreprises d'entraîner, déployer et gérer leurs modèles d'IA dans des environnements sécurisés et conformes aux réglementations locales en matière de données. Elle vise à garantir la souveraineté des données tout en conservant la flexibilité du cloud.



Michael Kollar, directeur Cloud & Modern Infrastructure d'Atos, estime que cette plateforme 'réduit les risques de transformation digitale tout en assurant la protection des données'. Penny Philpott (Red Hat) souligne qu'elle répond aux enjeux de souveraineté et d'opérationnalisation de l'IA.



Cette offre s'appuie sur plus de dix ans de collaboration entre Atos et Red Hat et renforce la stratégie d'Atos dans le domaine du cloud souverain et de l'IA générative.