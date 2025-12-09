Atos lance un programme de recherche en Allemagne pour sécuriser l'IA

Atos annonce avoir signé un contrat avec Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH (Agence pour l'innovation en cybersécurité) pour l'établissement du projet de recherche "Forensique des systèmes intelligents" qui sera localisé Halle, en Allemagne.



Le projet, conduit avec des partenaires académiques allemands de premier plan, prévoit de développer des méthodes et prototypes visant à permettre une détection juridiquement fiable des manipulations sur des systèmes d'IA en apprentissage continu.



Un environnement de simulation sera mis en place dans un laboratoire de recherche où des logiciels pour les méthodes forensiques pourront être testés. Les modèles d'IA existants seront exposés à des attaques simulées pour déterminer quelles traces légalement utilisables peuvent être sécurisées. De plus, les algorithmes d'IA seront ajustés pour permettre une détection précoce.



Le projet contribue de manière significative au renforcement de l'intégrité de l'État, et répond aux attentes sociétales en matière de fiabilité, et à l'augmentation de la sécurité économique. Parallèlement, l'initiative s'inscrit dans le portefeuille de solutions IA proposées par Atos.