Atos lance une plateforme cloud souveraine pour l'Europe
Atos annonce le lancement d'Atos Sovereign Cloud, une plateforme de nouvelle génération dédiée à l'orchestration et à la modernisation des applications, conçue et développée dans l'Union européenne, et destinée aux administrations publiques, aux organismes de défense, aux établissements de santé, aux opérateurs d'infrastructures critiques et aux organisations soumises à de fortes exigences réglementaires.
Atos Sovereign Cloud associe les capacités d'un cloud d'entreprise à un ensemble de mécanismes de contrôle souverains couvrant la gestion des données, l'autonomie opérationnelle, la cyber-résilience et l'innovation en matière d'intelligence artificielle.
Selon le groupe français de services informatiques, cette plateforme permet aux organisations de renforcer leur résilience et de conserver la pleine maîtrise de leurs données, de leurs applications et de leurs opérations numériques, tout en accélérant leur transformation numérique.
Atos Sovereign Cloud combine l'expertise d'Atos en matière de transformation cloud, de cybersécurité, d'infrastructures d'IA et de services managés au sein d'une plateforme souveraine conçue selon le principe de la souveraineté dès la conception et développée dans l'UE.
Disponible courant 2026, cette plateforme de modernisation de confiance offre une alternative européenne de confiance aux organisations qui souhaitent moderniser leur environnement numérique, sans compromis sur la sécurité, la conformité ou l'indépendance opérationnelle.
Atos Group (anciennement AtoS SE) figure parmi les 1ers groupes mondiaux de services informatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'infogérance ;
- intégration de systèmes et prestations de conseil ;
- prestations de services transactionnels : traitement des transactions électroniques de paiement, gestion des paiements à distance, développement de solutions de paiement, etc. Parallèlement, le groupe développe une activité d'externalisation des processus-métiers.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.