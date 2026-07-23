Atos lance une plateforme cloud souveraine pour l'Europe

Atos annonce le lancement d'Atos Sovereign Cloud, une plateforme de nouvelle génération dédiée à l'orchestration et à la modernisation des applications, conçue et développée dans l'Union européenne, et destinée aux administrations publiques, aux organismes de défense, aux établissements de santé, aux opérateurs d'infrastructures critiques et aux organisations soumises à de fortes exigences réglementaires.

Atos Sovereign Cloud associe les capacités d'un cloud d'entreprise à un ensemble de mécanismes de contrôle souverains couvrant la gestion des données, l'autonomie opérationnelle, la cyber-résilience et l'innovation en matière d'intelligence artificielle.



Selon le groupe français de services informatiques, cette plateforme permet aux organisations de renforcer leur résilience et de conserver la pleine maîtrise de leurs données, de leurs applications et de leurs opérations numériques, tout en accélérant leur transformation numérique.



Atos Sovereign Cloud combine l'expertise d'Atos en matière de transformation cloud, de cybersécurité, d'infrastructures d'IA et de services managés au sein d'une plateforme souveraine conçue selon le principe de la souveraineté dès la conception et développée dans l'UE.



Disponible courant 2026, cette plateforme de modernisation de confiance offre une alternative européenne de confiance aux organisations qui souhaitent moderniser leur environnement numérique, sans compromis sur la sécurité, la conformité ou l'indépendance opérationnelle.