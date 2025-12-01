Atos nommé partenaire officiel de la Confédération sud-américaine de football

Atos annonce la signature d'un accord stratégique avec la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) pour devenir partenaire officiel de l'innovation de ses compétitions de clubs. Le groupe développera notamment les nouveaux sites web et applications dédiés aux tournois phares, dont CONMEBOL Libertadores et CONMEBOL Sudamericana, afin d'améliorer l'expérience numérique des supporters.



La CONMEBOL entend ainsi renforcer son intégration technologique et moderniser l'interaction avec des centaines de millions de fans. Alejandro Domínguez, président de la Confédération, estime que cette alliance avec un "leader technologique mondial" consolidera la qualité et l'engagement sur ses plateformes.



Atos, présent en Amérique du Sud depuis plus de 30 ans, mobilisera son expertise acquise auprès d'organisations sportives majeures. Nacho Moros, directeur Major Events, souligne que le partenariat vise à "élever le niveau des compétitions" grâce à des solutions avancées.



L'entreprise interviendra sur l'ensemble des compétitions de clubs, soutenant la transformation numérique de l'écosystème sportif sud-américain.