Atos nommé partenaire officiel de la Confédération sud-américaine de football
Publié le 01/12/2025 à 12:52
La CONMEBOL entend ainsi renforcer son intégration technologique et moderniser l'interaction avec des centaines de millions de fans. Alejandro Domínguez, président de la Confédération, estime que cette alliance avec un "leader technologique mondial" consolidera la qualité et l'engagement sur ses plateformes.
Atos, présent en Amérique du Sud depuis plus de 30 ans, mobilisera son expertise acquise auprès d'organisations sportives majeures. Nacho Moros, directeur Major Events, souligne que le partenariat vise à "élever le niveau des compétitions" grâce à des solutions avancées.
L'entreprise interviendra sur l'ensemble des compétitions de clubs, soutenant la transformation numérique de l'écosystème sportif sud-américain.