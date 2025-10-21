Atos : Oddo BHF abaisse légèrement sa cible après le CA

Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur Atos, mais abaisse son objectif de cours de 57 à 55 euros, au lendemain de la publication par le groupe de services informatiques d'un CA de troisième trimestre inférieur aux attentes.



'En termes de CA, il s'agit d'une performance décevante qui risque d'éroder la crédibilité des déclarations de la société concernant la génération de croissance en 2026', estime l'analyste, qui pointe aussi un 'book-to-bill toujours faible'.



S'il reconnait que 'la bonne exécution du plan de réduction des coûts est clairement le point positif de cette publication', Oddo BHF la considère 'comme négative, en particulier du point de vue du sentiment du marché'.



Suite à cette publication, le bureau d'études relève sa MOA 2025 à 4,3% (contre 4%) mais abaisse sa prévision de croissance organique 2025 à -14,3% contre -11,1% et 2026 à -5% contre -2%, menant à une baisse de 11% des BPA 2026.