Atos : Oddo BHF abaisse légèrement sa cible après le CA
Publié le 21/10/2025 à 10:00
'En termes de CA, il s'agit d'une performance décevante qui risque d'éroder la crédibilité des déclarations de la société concernant la génération de croissance en 2026', estime l'analyste, qui pointe aussi un 'book-to-bill toujours faible'.
S'il reconnait que 'la bonne exécution du plan de réduction des coûts est clairement le point positif de cette publication', Oddo BHF la considère 'comme négative, en particulier du point de vue du sentiment du marché'.
Suite à cette publication, le bureau d'études relève sa MOA 2025 à 4,3% (contre 4%) mais abaisse sa prévision de croissance organique 2025 à -14,3% contre -11,1% et 2026 à -5% contre -2%, menant à une baisse de 11% des BPA 2026.