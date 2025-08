Atos : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

Oddo BHF réitère son conseil 'Neutre' sur le titre Atos, avec un objectif de cours abaissé de 35 EUR à 29 EUR.



Selon Oddo BHF, les résultats semestriels 2025 sont jugés 'mitigés', marqués par une croissance organique inférieure aux attentes, notamment un recul de 18,9 % au T2, contre -13,8 % anticipé. La division Atos (qui regroupe Tech Foundation, Digital Services et les Services de

Cybersecurité) recule de 18,6% org, en raison de la fin volontaire ou non de certains gros contrats (dont certain peu rentables).



Le ratio book-to-bill reste faible à 85 %.



Le bureau d'études souligne toutefois une profitabilité meilleure qu'attendu avec un résultat opérationnel ajusté de 113 MEUR au S1 (vs 107 MEUR attendus) et un FCF supérieur aux prévisions, soutenu par une forte baisse du besoin en fonds de roulement.



La guidance 2025 est confirmée, mais le broker reste prudent sur la perspective de croissance organique au T4.