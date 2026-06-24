Atos poursuit et accélère son désendettement

Atos a franchi une étape décisive dans la restructuration et l'optimisation de son bilan financier. Dans le sillage de son émission obligataire senior réussie de 1 250 millions d'euros le 12 mai dernier, le groupe informatique français a confirmé le déploiement de sa stratégie de refinancement visant ses lignes de dette de premier rang (1L).

Le groupe a ainsi procédé au remboursement intégral et prioritaire de son contrat de crédit à terme 1L (1L term loan), incluant les intérêts courus en numéraire et les intérêts capitalisés (PIK).



Parallèlement, Atos a tiré le bilan de son offre de rachat ciblant ses obligations 1L (1L notes). Les porteurs obligataires ont apporté un montant nominal total de 58 581 512 euros. Le rachat effectif de ces titres interviendra dès le 25 juin 2026, à un prix fixé à 106,161 % du nominal (intérêts PIK inclus), majoré des intérêts courus en numéraire.



Une prime de 8 % pour le solde des obligations



Dès le 25 juin 2026, Atos enclenchera la phase suivante : le remboursement anticipé volontaire du solde de ces obligations 1L restant en circulation, soit un encours nominal d'environ 743,68 millions d'euros.



Cette opération de débouclage final est programmée aux alentours du 6 juillet 2026. Pour inciter au remboursement, le prix proposé aux créanciers s'élèvera à 114,791 % du nominal. Ce montant intègre les intérêts PIK capitalisés ainsi qu'une prime contractuelle de remboursement anticipé de 8 %, complétée par les intérêts courus en numéraire jusqu'à la date de règlement.



Grâce aux fonds levés en mai, Atos rationalise sa structure financière et remplace ses instruments de dette court terme par une dette senior de long terme, offrant ainsi une meilleure visibilité au marché sur sa trajectoire de redressement.