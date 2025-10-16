Atos reçoit la médaille de platine EcoVadis pour la 6e année consécutive
Publié le 16/10/2025 à 12:56
Cette distinction récompense les progrès réalisés dans les domaines de l'environnement, des droits humains, de l'éthique et des achats responsables. L'amélioration la plus notable concerne l'éthique, où EcoVadis a salué la maturité du système de gestion d'Atos.
Selon Marie de Scorbiac, directrice des relations investisseurs et RSE, cette reconnaissance reflète 'l'engagement collectif des équipes et la confiance de nos clients dans notre démarche durable'. Atos renforce ainsi sa position d'acteur numérique de référence intégrant la durabilité au coeur de sa stratégie ESG.