Atos rejoint le projet QuiltWorks de CrowdStrike pour les nouvelles générations d'IA

Atos annonce rejoindre le projet QuiltWorks de CrowdStrike pour favoriser l'adoption d'une IA souveraine et renforcer la sécurité des prochaines générations d'IA.

En rejoignant QuiltWorks, Atos étend son portefeuille de services de cybersécurité, son expertise en services de sécurité managés et en gouvernance de la cybersécurité dans le cadre d'environnements numériques souverains.



Atos apporte une proposition de valeur distinctive centrée sur la souveraineté numérique, afin d'aider ses clients à adopter l'IA et à se prémunir contre les risques liés aux nouvelles générations d'IA, tout en renforçant le contrôle sur leurs données, leurs infrastructures, leur gouvernance et leurs exigences de conformité.



Adaptés à l'ère de l'IA de nouvelle génération, les services d'Atos contribueront à la coalition en associant des opérations SOC capables de répondre à des menaces amplifiées par l'IA et une offre de cybersécurité agentique, enrichie par l'intelligence artificielle.



Dans le cadre de ce partenariat, Atos intégrera les capacités de QuiltWorks afin de renforcer la capacité des organisations à se préparer, à répondre et à s'adapter en continu aux risques générés par l'IA.



Günter Koinegg, directeur des services de cybersécurité au niveau mondial, Atos, a déclaré : " Rejoindre la coalition QuiltWorks de CrowdStrike marque une étape importante dans notre stratégie visant à combiner l'intelligence artificielle et la cybersécurité à grande échelle. En réunissant des capacités avancées de gestion des risques liés à l'IA avec notre expertise des environnements numériques souverains, nous permettons à nos clients d'adopter l'IA de manière sécurisée, avec un contrôle total sur leurs données, dans le respect des cadres réglementaires. "