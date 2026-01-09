Atos s'associe à la World DanceSport Federation pour son évolution technologique

Atos annonce un partenariat stratégique avec la World DanceSport Federation (WDSF), l'organisme directeur internationalement reconnu pour la DanceSport, pour accélérer l'évolution technologique de cette fédération à l'échelle mondiale.

Le groupe informatique explique que cette collaboration combine son expertise en innovation dans le numérique et l'engagement de WDSF à étendre et améliorer l'expérience DanceSport pour les athlètes, les fans et toutes les parties prenantes.



Fondée en 1957 et basée à Lausanne, en Suisse, la WDSF réunit 99 organismes nationaux membres sur cinq continents et supervise une gamme diversifiée de disciplines de danse, de compétitions et de programmes de développement.



Les principaux axes de développement de ce partenariat technologique incluent la billetterie et sa distribution numérique, les services liés aux compétitions, l'analyse de données et les solutions innovantes d'engagement des fans.



La première grande initiative menée dans ce cadre a été le développement d'une plateforme personnalisée de billetterie et de distribution pour le WDSF DanceSport Festival, qui s'est tenu du 11 au 13 avril 2025 à Blackpool, au Royaume-Uni.