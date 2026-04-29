Attentisme à Wall Street avant la Fed et les résultats des géants de la tech

Les marchés actions américains évoluent sans direction marquée à l'approche du verdict de la Réserve fédérale. Peu après 17h00 à Paris, le Dow Jones cédait 0,39% tandis que le Nasdaq progressait de 0,17%.

La prudence domine avant la décision de politique monétaire attendue dans la soirée, ainsi que la publication des résultats de plusieurs géants technologiques après la clôture. Amazon, Meta Platforms, Microsoft et Alphabet doivent en effet dévoiler leurs comptes trimestriels.



Sur le front géopolitique, les tensions persistent entre Washington et Téhéran. Les discussions n'ont enregistré aucune avancée et l'hypothèse d'un blocage durable commence à s'imposer. Donald Trump a durci le ton, affirmant que l'Iran a " intérêt à devenir intelligent et vite ! " dans un message publié sur Truth Social, accompagné d'une mise en scène au ton offensif : " fini de jouer les gentils ! ". Il aurait par ailleurs demandé à ses équipes de se préparer à un blocus maritime prolongé de l'Iran afin de contraindre le pays à céder sur le dossier nucléaire. Le Wall Street Journal évoque même l'hypothèse d'un blocus naval de " plusieurs mois ", discutée avec des acteurs du secteur pétrolier.



Dans ce contexte, les prix du pétrole s'inscrivent en nette hausse, le WTI et le Brent gagnant environ 5%. Les exportations américaines de brut ont atteint un niveau record la semaine dernière, d'après les données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), dans un contexte de raréfaction des barils en provenance du Moyen-Orient. Sur la période de sept jours achevée le 24 avril, elles ont atteint 6,4 millions de barils par jour, contre moins de 5 millions la semaine précédente.



Les investisseurs seront également attentifs à ce qui pourrait être la dernière conférence de presse de Jerome Powell en tant que président de la Fed. L'institution devrait maintenir ses taux inchangés. "Aucune surprise n'est attendue. La Fed devrait opter pour le statu quo. Compte tenu du contexte au Moyen-Orient, cette réunion comporte finalement peu d'incertitudes. Il n'y aura pas de mise à jour du dot plot et Jerome Powell devrait adopter un ton neutre, sans donner d'indications sur la trajectoire des taux, faute de visibilité", estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.



Les valeurs en mouvement



Du côté des valeurs, Visa s'envole de 8% après avoir dépassé les attentes au premier trimestre et relevé ses prévisions annuelles, porté par la solidité des dépenses de consommation.



Idem pour Starbucks qui progresse de 8%, la chaîne ayant également rehaussé ses objectifs annuels, signe que le plan de redressement engagé par son directeur général Brian Niccol commence à produire ses effets.



En revanche, Omnicom fléchit de 3% malgré la publication hier soir de résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre 2026.