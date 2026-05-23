Entre les fournisseurs de modèles et les cabinets de conseil, partenaires ou concurrents, la frontière se brouille.

Auditionné par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les vulnérabilités du secteur numérique, Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, a résumé un décalage désormais central dans le fait que les ruptures provoquées par l’intelligence artificielle sont en décalage avec les priorités politiques françaises.

Dans cette audition, il déclare également que la productivité d’un travailleur est rapidement multipliée avec l’IA, mais que la progression n’est pas linéaire. À cinq personnes, les besoins de coordination commencent déjà à ralentir les gains. À l’échelle d’une organisation entière, l’entreprise se heurte à un “goulot d’étranglement organisationnel”.

C’est précisément là que se déplace la bataille. Les outils d’IA générative sont disponibles depuis plusieurs années et, selon McKinsey, 90% des répondants déclarent que leur organisation utilise régulièrement l’IA. Mais seuls un tiers des répondants affirment que leur entreprise a étendu ces usages à l’ensemble de l’organisation, tandis que 39% rapportent un impact sur l’EBIT. Au-delà des modèles, la suite, pour capter la valeur, devrait logiquement se situer au niveau de l’implémentation pour les grandes entreprises.

Pour capter cette valeur, une course s’ouvre autour de la couche d’orchestration. Celui qui contrôle l’implémentation contrôle une partie croissante du budget IA des grandes entreprises.

Mistral AI a très tôt orienté son modèle vers les entreprises. Le groupe français n’est pas qu’un fournisseur de modèles, mais aussi un acteur d’infrastructure et un accompagnateur technique, avec une promesse souverainiste en toile de fond.

OpenAI commence à suivre la même logique. En décembre, l’entreprise a recruté Denise Dresser, ancienne directrice générale de Slack, comme directrice des revenus. Sam Altman insistait déjà sur l’importance des clients entreprises, qui représentent 40% des revenus du groupe. OpenAI s’attend à ce qu’ils deviennent majoritaires d’ici la fin de l’année.

L’objectif des fournisseurs de modèles est maintenant de pousser l’IA d’entreprise au-delà des pilotes. Ces derniers mois, les cabinets de conseil ont laissé entrer le loup dans la bergerie avec de multiples partenariats. OpenAI et Anthropic se branchent sur les carnets d’adresses des géants du conseil pour industrialiser leur distribution.

Jusqu’ici, cette montée en puissance s’est largement faite par les cabinets de conseil. Ces derniers mois, presque tous les grands noms du secteur ont laissé entrer le loup dans la bergerie en signant de multiples partenariats.

Exemples de partenariats récents :

Mais une nouvelle étape vient d’être franchie. OpenAI et Anthropic construisent désormais leurs propres capacités de déploiement.

Anthropic crée une société de services IA avec Blackstone, Hellman & Friedman et Goldman Sachs afin d’aider les entreprises à intégrer Claude dans leurs opérations. Des ingénieurs appliqués d’Anthropic travailleront directement avec les équipes de cette nouvelle structure.

OpenAI lance de son côté l’OpenAI Deployment Company, rachète Tomoro et récupère environ 150 Forward Deployed Engineers ainsi que des spécialistes du déploiement. L’entreprise continuera de travailler avec ses partenaires, notamment Bain & Co, Capgemini et McKinsey, également présents au capital.

La dynamique reposait jusqu’ici sur des partenariats technologiques et à de la distribution par les consultants mais si les géants de l’IA développent leurs propres capacités de services et d'accompagnement, la frontière entre partenaire et concurrent devient bien moins nette.

Reste à savoir si les cabinets de conseil n’avaient pas d’autre choix que de s’allier à OpenAI et Anthropic, ou ont-ils ouvert trop tôt la porte à ceux qui pourraient demain capter une partie de leur valeur ?