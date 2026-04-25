La guerre en Iran a déjà fait grimper le prix de plusieurs matières premières. Et dans un contexte où la fluidité du commerce international n'a plus rien d'évident, il devient essentiel d'identifier les dépendances des entreprises et des secteurs exposés.

A court terme, les deux camps ont tout intérêt à mettre fin au conflit. Mais une trêve durable peine à émerger. Les négociations butent encore sur des sujets lourds : l’enrichissement d’uranium, le détroit d’Ormuz, ou encore l’allègement des sanctions.

En cas d’enlisement, il faut donc regarder au-delà du pétrole. Les tensions alimenteront l’inflation, mais pèseront sur les marges de certaines entreprises, parfois dans des secteurs où le lien avec le Moyen-Orient est moins évident.

Sans même parler du pétrole, ni d’une éventuelle pénurie de carburant dans les prochaines semaines, plusieurs matières premières plus spécialisées méritent l’attention. La plus inquiétante pour les marchés boursiers est sans doute l’hélium. Ce gaz est étroitement lié à l’industrie des semi-conducteurs et les marchés n’ont pas besoin de sources d’inquiétudes dans ce secteur qui tient presque la croissance des marchés à bout de bras.

Certes, la vente d’hélium repose surtout sur des contrats de long terme. Mais les perturbations affectant les installations gazières qataries et le détroit d’Ormuz commencent déjà à se faire sentir. Le Qatar représente environ un tiers d’un marché certes étroit, mais critique. Les États-Unis restent le premier producteur mondial, mais certaines économies asiatiques sont très dépendantes du gaz qatari. La Corée du Sud, par exemple, importe environ les deux tiers de son hélium du Qatar.

L’hélium est indispensable à plusieurs étapes de la fabrication des puces. Il est surtout utilisé pour ses qualités de refroidissement, car il conduit et transfère efficacement la chaleur. L’enjeu dépasse donc les seuls semi-conducteurs. C’est l’ensemble de la chaîne électronique qui peut être concerné. Le vrai problème tient à l’absence de substituts crédibles et aux difficultés de stockage sur longue durée.

Les grands fournisseurs de gaz, comme Air Liquide, Linde ou Air Products, disposent aujourd’hui d’un certain pouvoir de prix qui impactera positivement les marges à mesure que le conflit dure. Mais ils font aussi face, à court terme, à des contraintes opérationnelles pour diversifier leurs approvisionnements. Voir à ce sujet : Air Liquide, l'hélium et le conflit au Moyen-Orient | Zonebourse

Concernant les sud-coréens SK Hynix et Samsung Electronics, qui fournissent environ les deux tiers des puces mémoire mondiales, Reuters indiquait il y a quelques semaines qu’ils avaient assez de stocks pour tenir jusqu’à juin. Ils ajoutent qu’ils paient tout de même des primes pour sécuriser leurs stocks. Côté Taiwan, le ministère de l’économie s’est montré rassurant sur l’état des réserves mais plusieurs entreprises ont déclaré à Reuters qu’un impact se faisait sentir sur la production.

Le risque n’est donc pas immédiat. Mais il faudra surveiller deux points : l’impact sur les marges et, surtout, la possibilité d’une réduction de la production si les tensions se prolongent.

La tendance actuelle implique un focus sur l’industrie des semi-conducteurs, qui sous-tend l’ensemble de l’univers électronique mais l’hélium est utile à d’autres industries.

( Source : Reuters )

Dans un registre très différent, les pistaches sont elles aussi concernées. La tendance des tablettes de chocolat “Dubai”, fourrées à la pistache, a explosé sur les réseaux sociaux. Les grands chocolatiers s’en sont fait à cœur joie de s’emparer du phénomène.

Cette mode a soutenu les marges de certaines marques, Lindt par exemple, avec une tablette vendue 9,99 euros les 150 grammes, soit 66,67 euros le kilo quand même. La pistache est à la mode au-delà du chocolat, le café pistache de Starbucks fonctionne également très bien, tout comme les glaces à la pistache de Häagen-Dazs par exemple.

Selon Bloomberg, le prix de la pistache a atteint 4,57 dollars la livre en mars, un plus haut de huit ans. L’Iran représente environ un cinquième de la production mondiale et un tiers des exportations. Les États-Unis restent le premier producteur, mais leur récolte a été plus faible que prévu l’an dernier, ce qui a réduit l’offre disponible.

La hausse des prix s’explique donc par une double pression, d’un côté une demande dopée par les tendances de consommation et une offre fragilisée par les tensions géopolitiques et agricoles.

Autre matière première sous tension : le soufre. Son importance est moins visible, mais ses effets peuvent être considérables. Il entre dans la production d’engrais, mais aussi dans certaines chaînes de production du cuivre et du nickel.

Le Moyen-Orient représente environ un quart de la production mondiale de soufre. Le soufre est principalement utilisé dans les engrais et plusieurs pays, dont la Chine, restreignent actuellement les exportations d’acide sulfurique afin de protéger le secteur agricole. Les prix montent, atteignent des sommets historiques, et les industriels qui utilisent le soufre à d’autres fins se retrouvent fortement impactés.

Pour le nickel, le choc est d’abord un choc de coûts. L’Indonésie, qui produit plus de la moitié du nickel mondial, importe environ 75% de son soufre du Moyen-Orient, alors que ses usines HPAL en consomment beaucoup pour produire du nickel de qualité batterie à destination des constructeurs de véhicules électriques. Reuters rapporte que certains producteurs de nickel ont déjà réduit leurs cadences. Macquarie, une institution financière australienne, estime que la flambée du soufre ajoute environ 29 à 38% par tonne au coût de production du nickel HPAL indonésien.

Pour le cuivre, le risque est à une hausse des coûts d’un côté et une baisse des volumes de l’autre. L’acide sulfurique est indispensable au procédé par solvant, qui représente environ un cinquième de la production mondiale de cuivre.

L’Iran est aussi un important exportateur de produits chimiques, notamment de méthanol, avec près d’un quart de la production mondiale. Plus largement, les industriels sont exposés aux dérivés du pétrole et du gaz : l’urée, utilisée dans les engrais, ou encore le naphta, indispensable à la production de plastique.

L’Asie est la première région concernée, Chine en tête. Selon La Tribune, Pékin importe chaque jour 1,2 million de barils de pétrole iranien, 800 000 barils de gaz de pétrole liquéfié, ainsi que des volumes comparables de naphta. À cela s’ajoutent environ 740 000 barils de méthanol par mois.

Le pétrole reste évidemment le premier canal de transmission du choc. Mais il serait réducteur de s’arrêter à lui. Hélium, pistaches, soufre, méthanol, urée ou naphta, la guerre en Iran rappelle que les dépendances critiques sont souvent plus discrètes qu’on ne l’imagine.