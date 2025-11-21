L'inflation a accéléré à 3% en octobre, renforçant la probabilité d'une prochaine hausse de taux de la Banque du Japon. La hausse des prix à la consommation dans l'archipel dépasse ainsi l'objectif de la banque centrale (2%) pour le 43ème mois consécutif, une série inédite depuis 1992.

Inflation en rythme annuel. Source : Trading economics

Pour ne rien arranger à la problématique de la Banque du Japon, le gouvernement appuie sur le bouton relance budgétaire. Selon des médias locaux, le gouvernement de la Première ministre Takaichi a approuvé vendredi un plan de 117 milliards d’euros, incluant des subventions aux factures énergétiques et des réductions d’impôts.

Le gouvernement tente d’apporter une réponse face au mécontentement de la population, qui fait face aux conséquences de l’inflation. Mais la relance budgétaire est rarement de nature à faire reculer l’inflation.

Si la Banque du Japon est en pause depuis janvier (après plusieurs relèvements de taux), c’est essentiellement à cause des droits de douane américains et de leurs potentiels impacts négatifs sur l’activité. Des effets que nous avons vu dans les chiffres du troisième trimestre, au cours duquel le PIB s’est contracté de 1.8% en rythme annuel.

Mais les données publiées ce matin tendent plutôt à rassurer sur le momentum de croissance. L’indicateur PMI remonte à 52, grâce à une hausse de la composante manufacturière, tandis que les exportations sont en croissance (+3.6% sur un an). La hausse des exportations vers le reste du monde fait plus que compenser la baisse vers les Etats-Unis.

Si tous les arguments pour une hausse de taux semblent sur la table, les marchés s’attendent toutefois à ce que la Banque du Japon attende le mois de janvier pour passer à l’action.

Néanmoins, la réunion de décembre pourrait montrer que davantage de membres soutiennent une hausse. Pour rappel, il y avait eu deux votes en faveur d’une hausse en octobre.