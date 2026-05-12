Les résultats désastreux de son parti aux élections locales pourraient sceller le sort du dirigeant travailliste.

Moins de deux ans après une victoire historique, les jours de Keir Starmer au 10 Downing Street semblent comptés.

Lundi, quatre conseillers ministériels et plus de 70 députés travaillistes ont appelé à sa démission. Et selon la presse britannique, plusieurs membres du cabinet - dont le ministre de l’intérieur et la ministre des Affaires étrangères - poussent aussi pour un départ du dirigeant de 63 ans.

La semaine dernière, le parti du Premier ministre a enregistré des résultats désastreux lors des élections locales. Le Labor a perdu le contrôle du Pays de Galles pour la première fois en 125 ans et a été défait dans plusieurs de ses bastions traditionnels du centre et du nord de l’Angleterre.

Depuis, Keir Starmer a assuré qu’il ne démissionnerait pas de ses fonctions. Dans un discours devant des partisans hier, il a assuré avoir "la responsabilité de mettre en œuvre les changements pour lesquels nous avons été élus et que nous avons promis à ce pays".

Le Premier ministre espérait pouvoir relancer son mandat cette semaine grâce à cette allocution et au discours du roi – un rendez-vous annuel au cours duquel le roi présente le nouvel agenda législatif de son gouvernement - prévu demain.

Mais cette séquence ne sera sans doute pas suffisante pour redonner de l’élan à Keir Starmer, déjà très affaibli par l’affaire Mandelson. Keir Starmer avait nommé ce diplomate ambassadeur aux Etats-Unis. Mais en septembre dernier, il a été contraint de le limoger après qu'une série de courriels a révélé l'ampleur de ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein. Au-delà de cette affaire, Keir Starmer est un Premier ministre jugé peu charismatique et très critiqué pour son manque de résultats.

La chance de Keir Starmer, c’est qu’aucune personnalité ne semble faire l’unanimité pour le remplacer. Au sein du Labor, un candidat doit déjà avoir le soutien de 20% des députés pour déclencher une primaire interne.

En juillet 2024, Keir Starmer avait mené son parti vers une victoire historique. Le Labor avait remporté 410 sièges sur 650. Mais ce raz de marée était surtout une claque pour les conservateurs, sanctionnés après 14 ans au pouvoir, plus qu’une adhésion autour de Keir Starmer et de son projet.

Sur les marchés, l’instabilité politique se paie cash pour le Royaume-Uni. Les rendements des Gilts se sont envolés ce matin. Le 10 ans britannique a atteint son plus haut niveau depuis 2008, tandis que le 30 ans est au plus haut depuis 1998.