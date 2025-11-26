Un an après un premier choc fiscal de 40 milliards de livres, Rachel Reeves prépare de nouvelles hausses d'impôts pour rétablir les comptes publics. Mais la faible croissance, les doutes sur les prévisions de l'OBR et la nervosité des marchés rendent l'équation particulièrement instable.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, devrait annoncer mercredi plusieurs dizaines de milliards de livres de hausses d’impôts, dans un budget crucial pour sa crédibilité, autant vis-à-vis des marchés que des parlementaires, qui réclament davantage de dépenses sociales. Un an après avoir imposé 40 milliards de livres de hausses fiscales (les plus importantes depuis les années 1990) Reeves est contrainte de chercher de nouvelles recettes face à la dégradation attendue des perspectives économiques du pays et à l’alourdissement de la dette. "Je ne ramènerai pas la Grande-Bretagne à l’austérité", a-t-elle déclaré en amont, promettant d’aider les ménages, de réduire les délais à l’hôpital et de maîtriser la dette.

Un gouvernement fragilisé

Les économistes anticipent entre 20 et 30 milliards de livres de nouvelles hausses d’impôts, mais cela pourrait s’avérer insuffisant pour redresser les finances publiques, plombées par une croissance anémique et des besoins croissants, notamment en matière de défense et de vieillissement de la population. Malgré une prévision de croissance de 1,3% en 2025, soit la seconde meilleure du G7 selon le FMI, le Royaume-Uni reste loin de son rythme d’avant crise (2,5%). Des analystes redoutent que ce budget n’aggrave l’incertitude fiscale, freinant l’investissement et la croissance, tout en fragilisant Reeves, voire le Premier ministre Keir Starmer, en difficulté dans les sondages malgré la victoire travailliste de 2024.

"Depuis les mésaventures de Liz Truss en 2022, la crédibilité budgétaire est une question récurrente, et agite de temps à autre les taux et la livre sterling", rappelle le chef-économiste d'Oddo BHF, Bruno Cavalier.

Taxes sur le luxe, les voitures électriques et les jeux

Le budget pourrait inclure un gel prolongé des seuils de l’impôt sur le revenu, contraire aux engagements de Reeves l’an dernier, ainsi que des hausses ciblées : fiscalité accrue sur les biens immobiliers de luxe, les jeux d’argent ou les voitures électriques. Les incitations fiscales pour les retraites devraient aussi être revues à la baisse. L’objectif : dégager une marge de manœuvre budgétaire plus confortable, estimée à 17 milliards de livres contre 9,9 milliards l’an dernier. Mais plusieurs économistes, dont Mahmood Pradhan (Amundi), s’inquiètent de la crédibilité des prévisions de l’OBR, sur lesquelles repose l’ensemble du plan. Un doute des marchés pourrait relancer la spirale des taux, déjà élevés : les obligations à 10 ans britanniques s’échangent à 4,53%, bien au-dessus de l’Allemagne (2,67%) et de la France (3,41%).