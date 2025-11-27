C'était un évènement très attendu des marchés financiers : la présentation du budget 2026 au Royaume-Uni. Un test plutôt réussi compte tenu des réactions de marché sur les Gilts et la livre. La journée restera néanmoins marquée par un nouveau raté : celui de l'organisme public de surveillance budgétaire qui a publié par erreur le budget avant sa présentation au Parlement.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a présenté mercredi un budget marqué par une forte hausse des impôts. Cela devrait donner une plus grande marge de manœuvre (fiscal headroom) pour atteindre les objectifs de réduction de déficit, rassurant ainsi les investisseurs.

Au total, ce sont plus de 26 milliards de livres sterling (34 milliards de dollars) de hausses d'impôts, qui ont été annoncées. Il y a notamment un gel des seuils de l’impôt sur le revenu, une nouvelle taxe sur les véhicules électriques ou encore une hausse de la fiscalité sur les dividendes.

Ces mesures s'ajoutent aux 40 milliards de livres déjà prélevés l'an dernier, poussant le prévisionniste budgétaire officiel à avertir d'un impact significatif sur la croissance du niveau de vie. L’OBR (Office for Budget Responsibility) a d’ailleurs abaissé ses prévisions de croissance. Pour 2026, le PIB devrait croître de seulement 1.4%, contre 1.9% pour l’estimation précédente.

Pour Rachel Reeves, il fallait trouver un équilibre entre une réduction du déficit, qui rassure les marchés et des mesures qui permettent d’adresser le sujet du coût de la vie, réclamées également par les députés travaillistes.

Des mesures telles que la suppression du plafond qui empêchait les familles à faibles revenus de percevoir des prestations supplémentaires à partir du troisième enfant. La ministre des Finances est ainsi accusée par ses opposants d’augmenter les impôts pour financer les prestations sociales.

Le feuilleton budgétaire

La présentation du budget 2026 restera aussi marquée par un nouveau raté : l’OBR a publié par erreur les détails du budget, avant sa présentation au Parlement. Une bourde qui a suscité colère et moqueries à la Chambre des Communes.

De quoi renforcer encore la pression sur celle qui est surnommée par ses détracteurs « Rachel de la compta », évoquant un stéréotype de femme de bureau. Une ministre des Finances déjà très impopulaire. Selon YouGov, seuls 9 % des Britanniques estiment qu’elle fait du bon travail, contre 61 % qui pensent le contraire.

Et les nouvelles hausses d’impôts ne devraient pas l’aider à redresser la barre de ce point de vue. Rappelons qu’elle disait l’an dernier : "Nous n'aurons plus jamais à présenter un budget comme celui-ci ", affirmant avoir restauré la stabilité des finances publiques dès sa première tentative et n'avoir aucune intention de revenir avec de nouvelles hausses d'impôts.

Une déclaration qui faisait un peu écho au fameux "Read my lips : no new taxes", du président Bush en 1988 (promesse restée célèbre…pour avoir été trahie), bien que l’engagement de Rachel Reeves n’était pas aussi ferme.

Le parti travailliste s’était engagé à ne plus toucher aux grands impôts, et notamment l’impôt sur le revenu. Ce dernier a d’ailleurs alimenté la chronique ces dernières semaines.

En effet, début novembre, Reeves semblait finalement préparer le terrain pour une hausse de l'impôt sur le revenu, la première en cinquante ans, rompant ainsi la promesse de son parti.

Mais, il y a deux semaines, le Financial Times révélait que cette mesure n'était finalement plus nécessaire. Une annonce qui a surpris les marchés et entraîné un regain de tension sur les taux longs.

Ce que l’on a compris ensuite de cet épisode, c’est que la baisse des taux d’emprunt au mois d’octobre avait permis une amélioration des prévisions budgétaires. Cela a permis au gouvernement d’alléger un peu la facture, et donc d’écarter une hausse de l’impôt sur le revenu. Mais cette annonce a fait bondir les taux d’intérêt, annulant ainsi en partie l’amélioration des prévisions budgétaires.