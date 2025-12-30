Le groupe de services informatiques Aubay indique que son conseil d'administration a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 96 142 actions auto-détenues représentant environ 0,75% du capital social (avant la réduction de capital).
Cette opération, effective au 29 décembre, fait suite aux rachats d'actions intervenus entre le 22 septembre et le 24 décembre 2025 dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire. Le capital social d'Aubay est désormais divisé en 12 738 465 actions.
Entreprise de services numériques comptant 8999 collaborateurs dans 7 pays européens (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni), Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 millions d'euros en 2024.
Aubay est une société de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- prestations de conseil technologique : prestations de conseil dans le choix des technologies à utiliser lors de la conception d'architectures techniques du système d'information, de la mise en place des technologies réseaux, des solutions de sécurisation et applicatives (gestion de la relation client, des ressources humaines, etc.), etc. ;
- prestations d'ingénierie : intégration de solutions et de systèmes, maîtrise d'oeuvre et développement d'applications, etc. ;
- prestations de maintenance ;
- prestations d'infogérance.
Le CA par marché se ventile entre banque (39,3%), assurance (18,9%), télécoms et médias (13,5%), services et santé (12,9%), industrie et transport (7,1%), administration (6,5%), commerce et distribution (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Royaume-Uni (52,4%), Espagne et Portugal (23,6%), Italie (19,5%), et Benelux (4,5%).
