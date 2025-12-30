Aubay annule des actions auto-détenues

Le groupe de services informatiques Aubay indique que son conseil d'administration a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 96 142 actions auto-détenues représentant environ 0,75% du capital social (avant la réduction de capital).

Cette opération, effective au 29 décembre, fait suite aux rachats d'actions intervenus entre le 22 septembre et le 24 décembre 2025 dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire. Le capital social d'Aubay est désormais divisé en 12 738 465 actions.



Entreprise de services numériques comptant 8999 collaborateurs dans 7 pays européens (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni), Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 millions d'euros en 2024.