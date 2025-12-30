Cette opération, effective au 29 décembre, fait suite aux rachats d'actions intervenus entre le 22 septembre et le 24 décembre 2025 dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire. Le capital social d'Aubay est désormais divisé en 12 738 465 actions.

Entreprise de services numériques comptant 8999 collaborateurs dans 7 pays européens (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni), Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 millions d'euros en 2024.